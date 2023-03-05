تكليف إبراهيم آل رزحان الغامدي وكيلاً لإمارة المدينة المنورة

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أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بناءً على ترشيح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان الغامدي، وكيلاً لإمارة المنطقة.
وعبر الدكتور الغامدي عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية، وأمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون على قدر ثقة القيادة الرشيدة لخدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات أهالي وزوار المنطقة.
كما أصدر أمير منطقة المدينة المنورة، قرارًا بتكليف الأستاذ وهيب بن محمد السهلي، مستشارًا له.