تكليف سعود الغامدي وكيلًا للدعوة والإرشاد لمدة عام

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارًا إداريًّا بتكليف الشيخ سعود بن عليبي الغامدي وكيلًا للوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، إضافة لعمله أمينًا عامًّا لفروع الوزارة ولمدة عام كامل.
ويأتي قرار الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكليف الشيخ سعود الغامدي وكيلًا للدعوة والإرشاد في إطار تدوير القيادات والكفاءات الوطنية في وكالات الوزارة؛ للارتقاء بالعمل الإداري وتحقيق رسالة الوزارة السامية وفق ما يحقق التطلعات.