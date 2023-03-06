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حالة نادرة تظهر مرة واحدة بين كل عشرة آلاف مريض

تكميم معدة مريض يعاني من انعكاس جذعي بعنيزة

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
تكميم معدة مريض يعاني من انعكاس جذعي بعنيزة
المواطن - واس

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نجح فريق طبي مختص في مستشفى الملك سعود بعنيزة في إجراء تدخل جراحي نادر ودقيق لقص وتكميم معدة مريض في الثلاثين من عمره يعاني من سمنة مفرطة ويزن 130 كيلو جراماً، لديه انعكاس جذعي.

تكميم المعدة

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفريق الطبي بعد بدء العمل الجراحي لقص المعدة لاحظ أن المريض لديه حالة انعكاس جذعي “الأحشاء المعكوسة”، وهي حالة نادرة تظهر مرة واحدة بين كل عشرة آلاف مريض، وتكون فيها المعدة والطحال معاً بالجهة اليمنى، مما يصعب من خطوات تنفيذ العملية الجراحية.

جراحة نادرة

وبين أن الخطورة تكمن في صعوبة الوصول للمعدة بشكل مباشر تجنباً لإصابة الأعضاء الأخرى وتعرضها لأي ضرر، مشيراً إلى أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة التي يتم اكتشافها أثناء تنفيذ العمل الجراحي، حيث إن الأشعة الصوتية لا تستطيع اكتشاف وتحديد تلك الحالة لندرة وجودها، إلا أن كفاءة ومهارة الفريق الطبي بعد عون الله أسهمت في إجراء العملية وإنجازها خلال ساعة واحدة فقط، دون حدوث أي إضرار جانبية، ليغادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.
يذكر أن مستشفى الملك سعود بعنيزة أجرى أكثر من مليوني تحليل مخبري خلال العام الماضي 2022م، وما يزيد عن 76 ألف تصوير بالأشعة.

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