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تليف الكبد قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أكثر خطورة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
تليف الكبد قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أكثر خطورة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بأن التليف الكبدي هو حالة مرضية تنتج عن تعرض أنسجة الكبد السليمة إلى التندب والذي يؤثر على أداء وظائفها الطبيعية؛ ويعتبر تليف الكبد من الأمراض التي يمكن أن تؤدي في حالات متقدمة إلى إصابة المريض بأمراض أكثر خطورة، مثل تشمع الكبد أو الفشل الكبدي أو ارتفاع ضغط الوريد البابي وما يتبعه من مشاكل صحية تهدد حياة الإنسان.

أسباب تليف الكبد

وأوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير د.عدنان المصطفى بأن من أبرز أسباب تليف وتندب الكبد هي التهاب الكبد الفيروسي (ب) و (ج) ، وأسباب أقل انتشارًا مثل تراكم الحديد والتليف الكيسي وتراكم النحاس في الكبد والقنوات الصفراوية سيئة التشكيل، واضطراب نقص إنزيم ألفا-1 ، إضافة إلى الاضطرابات الوراثية في وظائف الجسم كأيض السكر.

وأضاف: قد تشمل الأسباب أيضًا اضطرابات الهضم الجينية، وأمراض الكبد الناجمة عن الجهاز المناعي.

وأشار إلى أنه لا توجد علامات أو أعراض لتليف الكبد حتى يكون الضرر الملحق به شديدًا، ولكن إن ظهرت في تتمثل ما يلي: الإرهاق والشعور بالامتلاء وفقدان الشهية والغثيان، والإصابة بالنزيف والكدمات بسهولة، وصولًا لنزيف غزير من الأوعية الدموية الموجودة في المريء أو المعدة، وتورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين، وفقدان الوزن وحكة في الجلد، إضافة إلى اصفرار في لون الجلد والعينين.

طرق تقليل الإصابة

ونوه د.المصطفى إلى عدة طرق لتقليل الإصابة بتليف الكبد من اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون، وتقليل كمية الأطعمة الدهنية والمقلية، والحفاظ على وزن صحي، والحصول على لقاحات التهاب الكبد (أ) و (ب) ، إضافة إلى استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية والأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية، وأخيرًا ممارسة الرياضة بانتظام.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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