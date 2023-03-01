تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم

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أعلنت الإدارة العامة للاستثمار بأمانة العاصمة المقدسة تمديد طرح الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن آخر موعد للتقديم 30/ 4/ 2023م الساعة الثامنة صباحًا، وأن موعد فتح المظاريف هو نفس التاريخ الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وأشارت إلى أن قيمة الكراسة 5000 ريال، ومدة العقد 25 سنة، موضحة أن المساحة تبلغ 179.142.96 م2.