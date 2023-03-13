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لجنة إسكان الحجاج تدعو المواطنين لإنهاء إصدار التصاريح

تمديد فترة إصدار تصاريح إسكان الحجاج حتى نهاية شعبان

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
تمديد فترة إصدار تصاريح إسكان الحجاج حتى نهاية شعبان
المواطن - واس

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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج لتستمر حتى نهاية شهر شعبان الجاري 1444هـ.

ودعت اللجنة كافة المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

استقبال الطلبات

وأوضحت اللجنة أنها مستمرة في استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمده من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، التي تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، حيث يمكن للمواطنين مراجعة أيٍ من تلك المكاتب والاطلاع على الاشتراطات المطلوبه ، وسرعة إنهاء اصدار تصاريحهم.

تطبيق الإجراءات

بدورها أهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الإشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم وإصدار التصاريح كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

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