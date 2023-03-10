تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا

وثق مقطع فيديو متداول لحظة تمزيق تمساح ضخم في أحد نوادي الغولف بفلوريدا، لسياج معدني تم تركيبه حديثًا واختراقه بسهولة شديدة.

بداية الوقعة

وحصد الفيديو الذي شاركه شخص يدعى “مات ديفيت” للتمساح على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا، وفقًا لـديلي ميل البريطانية.

وأفاد ديفيت بأن الألومنيوم معدن خفيف الوزن، ولكنه يستخدم في بناء الفواصل التي تهدف لإبعاد الزواحف عن الساحات، ما أثار مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث بعد تخطي هذا التمساح للسياج.

نبذة عن التماسيح

ومن المعروف أن التماسيح في ولاية فلوريدا تنشط بشكل كبير في فصل الربيع، وشوهدت في الماضي وهي تتسلق الأسوار، إلا أنه من الواضح أن هذا التمساح أراد سلك طريق مباشر.

وتعد ولاية فلوريدا موطنًا لحوالي 1.3 مليون تمساح، وعندما يزيد طول التمساح عن أربعة أقدام (حوالي 122 سنتيمترًا)، فإنه يعتبر تهديدًا للإنسان.