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تلقى العلاج من إصابات لم تهدد حياته

تمساح يطرق باب منزل بذيله ويعض صاحبه

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
تمساح يطرق باب منزل بذيله ويعض صاحبه
المواطن - فريق التحرير

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فوجئ رجل أمريكي يعيش في ولاية فلوريدا بطارق غريب على باب بيته، بينما كان جالساً في منزله يشاهد التلفزيون، وعندما خرج ليفتح الباب صعقه مشهد لتمساه ضخم.

تفاصيل الواقعة

وذكر سكوت هولينغسورث، البالغ من العمر 56 عامًا، الذي يعيش بمدينة دايتونا بيتش بفلوريدا أنه بعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه إلى الباب.

وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته تمساح راح يعض إحدى ساقيه.

نقله إلى المستشفى

ونقل سكوت إلى المستشفى حيث تلقى العلاج من إصابات قالت وسائل إعلام محلية إنها لم تهدد حياته.

وأكدت السلطات المعنية بالحياة البرية أن الحادث وقع في مطلع مارس الجاري. وقالت إنها أرسلت صيادا إلى المنزل من أجل القبض على التمساح وقتله، علمًا بأن طول التمساح كان 2.7 متر.

موطن التماسيح

وتعد ولاية فلوريدا موطن لنحو 1.3 مليون تمساح، تنتشر في مقاطعاتها الـ 67.

وتذكر السلطات أنها تقتل بشكل روتيني التماسيح المزعجة، التي يبلغ طولها نحو 1.2 متر أو أكثر لكونها تهدد حياة البشر.

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