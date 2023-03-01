الكنيست يحصن نتنياهو ويعدم منفذي العمليات تنبيهات من الأرصاد: أمطار على مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة غدًا تحذير: إلهاء طفلك بالأجهزة الإلكترونية اليوم يحوله لمدمن تقنية غدًا 3 كويكبات بحجم ناطحات السحاب تتجه نحو الأرض هذا الأسبوع ترقية 2924 فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت بمختلف الرتب جماهير الهلال ردًا على عرض الاتحاد الخرافي: نريد ميسي بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لجميع ناقلي البضائع على الطرق زوجة أب تعذب أطفاله بالحرق والضرب في تونس لحظة سقوط إحدى المعازيم في الماء أثناء تصوير العريس والعروسة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على كلٍّ من مكة المكرمة، وعسير، وجازان، الباحة.
وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل رياحًا نشطة وأمطارًا متوسطة إلى خفيفة، تستمر حتى مساء يوم غد الخميس، في عسير وجازان والباحة، فيما يتوقع أن تشهد مكة المكرمة أمطارًا غزيرة.
وأصدر المركز عدة تنبيهات بشأن الحالة المتوقعة، مناشدًا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمةـ والرياض.