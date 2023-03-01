تنبيهات من الأرصاد: أمطار على مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على كلٍّ من مكة المكرمة، وعسير، وجازان، الباحة.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل رياحًا نشطة وأمطارًا متوسطة إلى خفيفة، تستمر حتى مساء يوم غد الخميس، في عسير وجازان والباحة، فيما يتوقع أن تشهد مكة المكرمة أمطارًا غزيرة.

وأصدر المركز عدة تنبيهات بشأن الحالة المتوقعة، مناشدًا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.

الطقس المتوقع

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمةـ والرياض.