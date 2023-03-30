تنبيه بـ أمطار متوسطة على الرياض وعسير اليوم وغدًا

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة يومي الخميس والجمعة – بمشيئة الله – على منطقة الرياض تشمل (الرياض – المجمعة – الزلفي – ثادق – رماح – شقراء – الغاط – السليّل – وادي الدواسر).

اتباع تعليمات السلامة

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

أمطار عسير

كما أصدر المركز تنبيهاً عن تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.