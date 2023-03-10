تنبيه لأهالي الرياض: رياح نشطة مثيرة للأتربة حتى الغد

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية، عبر رقم الطوارئ (911)، اليوم الجمعة، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض.

كما أشار المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستستمر حتى الساعة 12 صباحًا من يوم غد السبت.

حالة الطقس المتوقعة

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.