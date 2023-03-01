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يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية

تنبيه لأهالي الرياض وعسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
تنبيه لأهالي الرياض وعسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الرياض وعسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في الرياض تشمل (الأفلاج، السليل، وادي الدواسر) وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

فيما تشمل الحالة الجوية في عسير (أحد رفيدة، الحرجة ، الربوعة ، خميس مشيط ،سراة عبيدة ،ظهران الجنوب.) وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

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