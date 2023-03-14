تنبيه لأهالي المدينة المنورة: سيول وبرد حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا لأهالي المدينة المنورة بشأن حالة الطقس المتوقعة؛ لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة.

وتوقع المركز أن تشهد المدينة المنورة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقطَ البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص وخيبر والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء الساعة الرابعة مساءً.

استمرار فرص الهطول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

وأشارت التوقعات إلى أنه يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.