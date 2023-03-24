تنبيه لأهالي نجران: أمطار وتدنٍ في الرؤية حتى الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

الطقس المتوقع

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد الى الجوف و الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.