تنبيه من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض ومكة والشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة حتى الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة.

رياح وسيول

ويصاحب هذه الأمطار نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة على مكة المكرمة تشمل (العرضيات، والقنفذة)، أما الرياض فتشمل كلاً من (الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، وشقراء)، وفي المنطقة الشرقية (الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وحفر الباطن).

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.