تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من مساءً اليوم.

تقلبات جوية

من جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة حالة من التقلبات الجوية الأسبوع القادم، بداية من يوم السبت حتى يوم الأربعاء.

وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه من المتوقع أن تشهد كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، هبوب رياح مثيرة وأتربة وغبار، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء.

جريان للسيول

وتابع: كما يتوقع أن تشهد كل من عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية حائل، لقصيم، الشرقية، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها جريان للسيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار، وذلك خلال الفترة من يوم السبت إلى الأربعاء.

واستطرد: كما يتوقع أن تشهد تبوك (المعتصم، تيماء) هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين، يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار.

ولفت المركز إلى أنه يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى من يوم السبت إلى الثلاثاء.