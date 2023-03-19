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يجب الإفصاح عن أي دخل إضافي

تنبيه من حساب المواطن بخصوص دعم ريف

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
تنبيه من حساب المواطن بخصوص دعم ريف
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أن دعم ريف لا يؤثر على دعم المستفيدين بالبرنامج.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المتقدمين سوف يشملهم الدعم.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

دفعة مارس

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

 

 

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