Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الوضوء لا يلزم السعي

تنبيه من رئاسة الحرمين للمعتمرين

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
تنبيه من رئاسة الحرمين للمعتمرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهة رئاسة شؤون الحرمين رسالة هامة للمعتمرين بشأن السعي، حيث قالت: إن الوضوء لا يلزم السعي.

وتابعت في تغريدة عبر تويتر، يجوز السعي على غير وضوء؛ لأن السعي ليس بالمسجد الحرام، كما يجب قطع السعي عند إقامة الصلاة، ومعاودة السعي بعد الانتهاء منها، ولا يضر الفصل بين الأشواط بالصلاة.

جهود مستمرة على مدار الساعة

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأحد، أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة وذلك باستخدام أحدث المعدات لنظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.

توفير عبوات ماء زمزم

كما قامت الرئاسة بتوفير عبوات ماء زمزم للمصلين في أرجاء المسجد الحرام، مع عمليات تعقيم وتطهير مستمرة للشنط والحافظات المخصصة لتوزيعها على القاصدين تراعي أعلى المعايير الصحية، كما تم تجهيز حافظات ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، ومشرفين سعوديين مؤهلين للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على العاملين والعاملات الذين يقومون بغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا.

تغطية كافة مواقع صحن المطاف

وضاعفت إدارة الهيئة بالمسجد الحرام الجهود والخدمات، وذلك بتغطية كافة مواقع صحن المطاف والصفا والمروة، وتوعية الزوار وحثهم على الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمور عباداتهم وتوجيه الزوار داخل الحجر وتنظيم الصفوف ومساندة الإدارات المختصة، فيما قدمت إدارة الأمن بالمسجد الحرام دورًا مهمًّا في عملية تنظيم دخول المصلين بأدوار وساحات المسجد الحرام والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، والكشف المبكر عن جميع المخاطر، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم