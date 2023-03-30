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تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى -، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية (رفحا) ومرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

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