تنبيه من عاصفة ركامية وتساقط كثيف للبرد على الرياض

منافسة قوية على صدارة دوري يلو خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش
كشف مركز طقس العرب، أن العاصمة الرياض تتأثر بخلية ركامية قوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد الكثيف.
وقال المركز في بيان صادر عنه إن آخر صور الأقمار الاصطناعية ترصد تأثر العاصمة الرياض بخلية ركامية قوية تترافق بهطول أمطار غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد الكثيف أحيانًا، مما يستدعي الانتباه من خطر ارتفاع منسوب المياه وربما تشكل السيول في بعض المناطق.
وشهدت العامة الرياض، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية تضمنت هبوب عواصف رعدية وتساقط الأمطار الغزيرة وزخات البرد.
من جانبها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، أن المناطق المشمولة بالحالة هي (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، ومرات).
وأهابت المديرية العامة الجميع عند هطول الأمطار، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.