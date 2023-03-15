تنبيه من عاصفة ركامية وتساقط كثيف للبرد على الرياض

كشف مركز طقس العرب، أن العاصمة الرياض تتأثر بخلية ركامية قوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد الكثيف.

ارتفاع منسوب المياه

وقال المركز في بيان صادر عنه إن آخر صور الأقمار الاصطناعية ترصد تأثر العاصمة الرياض بخلية ركامية قوية تترافق بهطول أمطار غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد الكثيف أحيانًا، مما يستدعي الانتباه من خطر ارتفاع منسوب المياه وربما تشكل السيول في بعض المناطق.

وشهدت العامة الرياض، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية تضمنت هبوب عواصف رعدية وتساقط الأمطار الغزيرة وزخات البرد.

تحذير الدفاع المدني

من جانبها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، أن المناطق المشمولة بالحالة هي (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، ومرات).

وأهابت المديرية العامة الجميع عند هطول الأمطار، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.