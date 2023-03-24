تنبيه من مخاطر تجاوز الحد الأقصى للاستهلاك اليومي من الكافيين

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الحد الأقصى للاستهلاك اليومي من الكافيين وأنه يساوي 400 ملجم.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، يجب الحرص على عدم تجاوز الحد اليومي للفرد البالغ السليم من الكافيين والذي يساوي 400 ملجم.
ولفتت الهيئة إلى أنه حوالي 15 فنجان قهوة سعودي بسعة 50 مل.
وفي وقت سابق، قدم أ.د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، تعليمات صحية لمدمني القهوة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الخضيري، إنه بالنسبة لمدمني القهوة الصباحية أيًا كانت، لتجنب الصداع -وخرمة القهوة الصباحية أثناء الصوم- اطمئن فسيتعدل مزاجك ثالث يوم بعد التأقلم/ بالتعوّد لتنتقل خرمة القهوة إلى وقت الإفطار، كما نصح بالتدرج في استخدام الكميات.