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استفاد منه أكثر من 4800 طفل

تنفيذ أول مشروع لمحو الأمية المهنية في السنغال بـ 14 مليون دولار

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
تنفيذ أول مشروع لمحو الأمية المهنية في السنغال بـ 14 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، تنفيذ أول مشروع من برامج محو الأمية المهنية، من أجل الحد من الفقر، في السنغال، وذلك بتمويل قدره 14 مليون دولار.

وأضاف الجاسر، خلال كلمة له في مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، أن المشروع ساهم في زيادة فرص الحصول على التعليم بالوسائل البديلة، واستفاد منه أكثر من 4800 طفل، من غير الملتحقين بالمدارس منهم 61% من الفتيات، بالإضافة إلى تقديم دورات في محو الأمية الوظيفية إلى أكثر من 9 آلاف سيدة، وإنشاء صندوق متجدد الموارد بقيمة مليون دولار لتوفير التمويل لهؤلاء النساء والشباب.

برنامج محو الأمية

وأشار الجاسر إلى أن برنامج الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس الذي ينفذه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الشراكة العالمية من أجل التعليم ومؤسسة التعليم فوق الجميع، حيث يساهم الصندوق العالمي للتعليم يساعد البلدان الأكثر احتياجًا للتعليم ويستهدف استثمار مائتي مليون دولار لإعادة 28 مليون طفل لصفوف الدراسة بحلول 2030.

ولفت إلى برنامج محو الأمنية المهنية للحد من الفقر فهو يجمع بين برامج محو الأمية الوظيفية وتنمية المهارات والتمويل الإسلامي الذي يستهدف الأسر لمنح الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فرصة ثانية للتعليم، كما تستفيد الأمهات والشباب من هذه البرامج مع إتاحة التمويل لإنشاء مشروعات تجارية صغيرة.

 

 

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