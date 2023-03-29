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يظل تحت سيطرة البشر

تهديد الذكاء الاصطناعي للبشرية من المبالغات

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ صباحاً
تهديد الذكاء الاصطناعي للبشرية من المبالغات
المواطن - فريق التحرير

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كشف رائد الأعمال المهندس سامي الحلوة، حقيقة المزاعم التي تروج بأن الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية، قائلًا: إن ذلك من المبالغات.

وأضاف المهندس سامي الحلوة، خلال لقائه ببرنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، إن هناك الكثير من المبالغات بشأن كل التقنيات التي ظهرت في عالم التكنولوجيا، مثلما حدث وقت ظهور الجوال لأول مرة والإنترنت وغيرها من التقنيات.

ولفت إلى أنه إذا سألنا الناس عن التعاملات الرقمية حاليًّا سنجد أن كل ما كان يقيل كان مجرد مبالغات.

وتابع: أي تقنية جديدة تجد الكثير من الآراء حولها، وأنا أعتقد أن ذلك من المبالغات، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يظل تحت سيطرة البشر.

أول مشروع تجاري

من جانب آخر، كشف المهندس سامي الحلوة تجربته التجارية الأولى بحياته، مشيرًا إلى أنه كان يدرس بالمرحلة الثانوية حينها.

وأردف: إنه تلقى عرضًا بالعمل في محل كمبيوتر، ولجأ إلى والده لطلب مشورته فأشار عليه بأن يشارك صاحب المحل وناقش شريكه بالفعل في ذلك وتم تأسيس المحل.

وأكمل: كان الجزء الثاني من المحل عبارة عن مركز تدريب وتحملات في تأسيس المحل مبلغ عشرين ألف ريال وكان ذلك المبلغ كبيرًا بالنسبة لي، مضيفًا: بدأت العمل والتجارة في ذلك المحل واشترى لي والدي سيارة وواصلت العمل حتى اشتريت حصة شريكي وأصبح المحل لي كاملًا.

واستطرد: بدأت السيولة تقل لدي أمام حاجتي للسداد إلى الموردين وبدأت الاستعانة بوالدي الذي كان يوثق أي قرض كدين على طالبه لترسيخ الإحساس بقيمة المال، مشيرًا إلى أن والده أشار عليه بنقل محله إلى موقع آخر في مجمع تجاري.

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