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يواجه قضية مدنية قيمتها 250 مليون دولار

تهديد بقنبلة يتسبب بغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة ترامب

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
تهديد بقنبلة يتسبب بغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة ترامب
المواطن - فريق التحرير

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قالت صحيفة The Hill إنه تم إغلاق محكمة في مانهاتن بسبب تهديد بوجود قنبلة، حيث كان من المقرر أن تبدأ جلسة استماع تتضمن دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تهديد كاذب

وحققت الشرطة في التهديد وتم إغلاق المحكمة وتفتيشها، لتؤكد السلطات الأمنية في وقت لاحق أن التهديد لا أساس له.

وجاء التهديد في الوقت الذي كان قاض في المحكمة المدنية بالولاية يستعد لبدء جلسة الاستماع في قضية ترامب، لكن المتحدث باسم المحكمة لوسيان تشالفين قال إنه ليس هناك ما يشير إلى أن التهديد كان مرتبطًا بشكل مباشر بقضية الرئيس الأمريكي السابق.

وأشار  إلى أن المحكمة أُغلقت وتم تفتيشها لنحو نصف ساعة قبل استئناف الإجراءات، بما في ذلك جلسة استماع ترامب.

تهديد بقنبلة يتسبب بغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة ترامب

قضية منفصلة

ويذكر أن القضية المدنية البالغة 250 مليون دولار المرفوعة ضد ترامب من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس لا علاقة لها بتحقيق هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حول دفع ترامب أموالًا لشراء صمت ممثلة أفلام البالغين، والذي قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق.

أما القضية الحالية فهي عبارة عن دعوى قضائية ضد ترامب ومنظمته وأطفاله رُفعت العام الماضي بشأن الاحتيال المالي المزعوم، مدعية أن ترامب كذب بشأن قيمة أصوله لتضخيم صافي ثروته وتأمين صفقات تجارية أفضل، لكن في المقابل، نفى الرئيس الأمريكي السابق والمتهمون الآخرون هذه المزاعم.

تهديد بقنبلة يتسبب بغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة ترامب

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