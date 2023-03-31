توأم تيك توك يتفوق على فيسبوك وواتساب ويوتيوب 

دخل تطبيق Lemon8 التابع لشركة بايت دانس الصينية، مالكة تيك توك قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة على متجر أبل App Store.

أتى هذا الإعلان بعدما كان التطبيق خارج قائمة التطبيقات الـ200 الأكثر تحميلاً على المتجر، بحسب موقع تيك كرانش التقني.

أمر مثير للتساؤل

وقد استطاعت الشبكة الاجتماعية تجاوز جي ميل وواتساب، ويوتيوب وفيسبوك من حيث معدلات التحميل في غضون أيام قليلة، ووفق إحصائيات معلوماتية من مؤسسة Data.ai، فإن التطبيق منذ وصوله إلى المتاجر الرسمية في عام 2020 كانت معدلات تحميله منخفضة بشكل ملحوظ، ما يجعل صعوده مؤخراً أمراً مثيراً للتساؤل.

وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد الضغوط الأميركية على الشركة لبيع تيك توك أو مواجهة حظره، مع إصدار حظر فيدرالي يمنع تنزيل التطبيق على الأجهزة الفيدرالية، ومنع ولايات أميركية ودول أوروبية للتطبيق على المستوى الحكومي أيضاً.

وأوضحت إحصائيات داتا إيه آي أن تطبيق Lemon8، لم يتم الكشف عن طرحه رسمياً على متاجر غوغل بلاي، وآب ستور سوى منذ أيام قليلة، فطوال الفترة بين مارس 2020 وحتى قبل أيام، كان التطبيق متوفراً لأغراض تجريبية.

حملة ترويجية ضخمة

إلى ذلك، تشير التحليلات لهذا الصعود المفاجئ داخل الولايات المتحدة، إلى مصاحبة الطرح الرسمي للتطبيق حملة ترويجية ضخمة تعتمد على الإعلان عن التطبيق داخل نتائج البحث، وكذلك إظهار إعلانات للتطبيقات المقترحة في الصفحة الرئيسية للمتاجر الرسمية.

في حين وصف صناع المحتوى المنصة الجديدة في حوارهم مع الموقع الإخباري بأنها مزيج بين إنستغرام وبنترست، مما يعكس أن هذا الوصف مُقدم بشكل مباشر من جانب الشركة الصينية لترويج منصتها الجديدة في كل مكان.