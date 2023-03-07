Icon

غاندي تركيا منافس أردوغان على كرسي الرئاسة Icon نصائح من المرور عند تعطل مركبتك على الطريق Icon طريقة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر توكلنا خدمات Icon لحظة صراحة كشف فيها بايدن مرضه Icon روشن تطلق وارفة السكني ثاني مشاريعها المتكاملة بالرياض Icon لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل Icon حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية Icon توأم يدخلان موسوعة غينيس بأقصر مدة حمل Icon مكة المكرمة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى بـ 8 مئوية Icon زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
ولادة قبل الأوان في الشهر السادس

توأم يدخلان موسوعة غينيس بأقصر مدة حمل

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
توأم يدخلان موسوعة غينيس بأقصر مدة حمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، أن طفلين ولدا في كندا أصبحا صاحبي أقل مدة حمل مسجلة على الإطلاق، حيث أنجبتهما أمهما بعد حمل استمر 22 أسبوعًا فقط.

ولادة قبل الأوان

وكسر التوأمان أدياه وشقيقته أدريال ناداراجاه، اللذان ولدا قبل 126 يومًا من أوانهما الطبيعي، رقمًا كان مسجلاً باسم توأمين أمريكيين عام 2018 ولدا قبل 125 يومًا من موعدهما.

وتصل مدة الحمل الطبيعية عند الإنسان إلى 40 أسبوعًا. وتقول الأم شاكينا راجيندرام إنها عندما بدأت المخاض بعد 21 أسبوعاً و5 أيام، أخبرها الأطباء أن الطفلين “لديهما فرصة صفر بالمئة للبقاء على قيد الحياة”.

وكان هذا حملها الثاني، بعد أن فقدت الأول في ذات المستشفى القريب من منزل الأسرة في أونتاريو.

مخاض صعب ومؤلم

وقال الأب كيفين ناداراجاه إن المستشفى أبلغه أنه لن يستطيع المساعدة في مثل هذه الولادة المبكرة، مشيرا إلى أنه قضى ليلة الولادة وهو يصلي ويبكي.

وفي يوم المخاض الثاني، أي بعد مرور 21 أسبوعًا و6 أيام على الحمل، قالت الأم إنها حاولت كل ما بوسعها حبس الطفلين داخلها، رغم تعرضها لنزيف شديد.

مشكلات طبية خطيرة

لكن سرعان ما وُلد الطفلان بعد أقل من ساعتين من بدء الأسبوع رقم 22 داخل الرحم.

والآن عاش أدياه وأدريال 6 أشهر بسلام تحت إشراف طبي، رغم معاناتهما من مشكلات طبية خطيرة عقب الولادة مباشرة.

وقالت الأم لموسوعة “غينيس”: “شاهدنا الطفلين على وشك الموت أمام أعيننا عدة مرات”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية
السعودية اليوم

صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16
الرياضة

كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16

الرياضة
تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد التعاون
الرياضة

تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد...

الرياضة
سجن حارس السفارة البريطانية ببرلين لتجسسه لصالح روسيا
العالم

سجن حارس السفارة البريطانية ببرلين لتجسسه لصالح...

العالم
مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي ما أشوفك بعيني لكن أشوفك بقلبي
الرياضة

مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي...

الرياضة
أمطار متوسطة على الباحة حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار متوسطة على الباحة حتى الـ10 مساءً

السعودية اليوم
ديلي تليجراف: منظمة الصحة العالمية تعرض الجميع للخطر
صحة وطب‎

ديلي تليجراف: منظمة الصحة العالمية تعرض الجميع...

صحة وطب‎