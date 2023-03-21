تواجد ميسي داخل أحد المطاعم يُسبب زحامًا في الأرجنتين

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تداولت وسائل إعلام أرجنتينية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مقطع فيديو لمجموعة من جماهير الأرجنتين وهي تحاصر النجم ليونيل ميسي داخل أحد المطاعم في مدينة بوينوس آيريس الأرجنتينية، احتفالًا معه بالتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.
وبحسب التقارير الإعلامية في بوينوس آيريس، فإن خبر تواجد النجم الأرجنتيني في أحد المطاعم كان قد تم تسريبه حيث تواجدت مجموعة كبيرة من المشجعين مما أدى لزحام شديد وقاموا بمحاصرة المطعم على الفور وهتفوا لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ورفضوا الانصراف للاحتفال معه.
وكانت تقارير كشفت أن اللاعب الأرجنتيني أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الهلال في صيف العام الحالي حيث لن يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان، كون النجم الأرجنتيني لا يشعر بالراحة في العاصمة الفرنسية باريس.
ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب بنما وديًا حيث تُقام المباراة فجر الجمعة القادمة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة، على ملعب ” المونومونتال” في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.
وسيكون تشكيل منتخب راقصي التانجو المتوقع مكونًا من: ” إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، نيكوسلا أوتامندي، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافيكو، رودريجو دي بول، إينزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليسترـ لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، أنخل دي ماريا”.
وتأتي مواجهة بنما في إطار احتفالات منتخب التانجو بالتتويج باللقب الثالث في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث تم بيع 63 ألف تذكرة للحضور الجماهيري في المباراة.