توتنهام هوتسبير يتعثر أمام وولفرهامبتون

حقق فريق وولفرهامبتون فوزًا ثمينًا اليوم على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

خسارة مفاجئة لـ توتنهام هوتسبير

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة كانت مقامة على ملعب مولينيو معقل نادي وولفرهامبتون، وفي الشوط الثاني نجح المحترف الإسباني أداما تراوري في إحراز هدف التقدم لنادي وولفرهامبتون بالدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد وولفرهامبتون بعد الفوز 27 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 45 نقطة في المركز الرابع.

مباريات الجولة الـ26

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

بينما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث بثلاثية مقابل هدفين، وفاز تشيلسي على ليدز يونايتد بهدف دون رد، بينما فاز برايتون على نادي ويست هام يونايتد برباعية دون رد.

وفي الغد، تنطلق مباراتان وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 بعد غد الاثنين بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، كما تُقام حاليًا مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في ختام مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.