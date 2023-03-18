توتنهام يتعادل مع ساوثهامبتون في مباراة الأهداف الـ6

سقط الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام نادي ساوثهامبتون اليوم بنتيجة 3-3 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان السبيرز نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بيدرو بورو في الدقيقة الـ45 قبل نهاية الشوط الأول.

6 أهداف في مباراة مثيرة

وفي الشوط الثاني، نجح ساوثهامبتون في إحراز التعادل عبر اللاعب تشي آدمز في الدقيقة الـ46 ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة الـ66.

وواصل توتنهام ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر الكرواتي إيفان بيرسيتش في الدقيقة الـ74، ثم نجح ساوثهامبتون في إحراز تقليص الفارق عبر اللاعب ثيو والكوت في الدقيقة الـ77.

وواصل ساوثهامبتون ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب جيمس وارد في الدقيقة الـ90 من ركلة جزاء.

وبعد التعادل، أصبح رصيد توتنهام 49 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد ساوثهامبتون 23 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

نتائج الجولة الـ28

وكانت مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي افتُتحت أمس بفوز نيوكاسل يونايتد على نادي نوتنجهام فورست بثنائية مقابل هدف.

بينما في مباريات اليوم السبت، فاز أستون فيلا على بورنموث بثلاثية دون رد، بينما فاز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل برينتفورد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل توتنهام مع ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق.