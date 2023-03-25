توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

أعرب المدير الفني توماس توخيل عن سعادته بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مواجهته المقبلة ضد بوروسيا دورتموند.

إقالة ناجلسمان والتعاقد مع توماس

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أعلن بالأمس، عن إقالة المدير الفني الألماني جوليان ناجلسمان، والتعاقد مع توماس توخيل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2025، على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي، يوم الاثنين المقبل.

تعليق توخيل على تدريب البايرن

وتحدث توماس توخيل خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، قائلًا: “بايرن ميونيخ لديه فريق يستطيع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الجودة وعمق التشكيلة”.

وأضاف: “في إنجلترا وباريس يضعان بايرن ميونخ في تقييم مرتفع، لا أحد يريد اللعب ضد الفريق البافاري، وتدريب بايرن شرف عظيم، أشكر أوليفر كان وحميديتش وهيربرت هاينر وأولي هونيس على الثقة”.

وواصل المدير الفني الألماني تصريحاته قائلًا: “أساس الفريق هو الالتزام، بايرن ميونخ يتمحور حول الانتصار وطريقة تحقيق ذلك، البافاري من أفضل أندية أوروبا ويعج بالمواهب”.

وأردف: “أتطلع للعمل مع لاعبي بايرن، لا يوجد أي اختبار أكبر من بدء المهمة بمواجهة بوروسيا دورتموند، فهي الموقعة الأكبر في الدوري الألماني”.

واختتم توخيل تصريحاته قائلًا: “مواجهة دورتموند حماسية للغاية بسبب تعثر بايرن في الجدول، بجانب الموسم الاستثنائي للخصم، لكن هذا لن يمنعنا من إنجاز المهمة”.