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توخيل يحسم موقف موسيالا من مواجهة دورتموند

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
توخيل يحسم موقف موسيالا من مواجهة دورتموند
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الألماني توماس توخيل، موقف بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ من المشاركة في مواجهة بوروسيا دورتموند.

تعليق توخيل على المباراة

ويبدأ توخيل، مهمته مع بايرن ميونيخ، بقيادته في أول مباراة، يوم غد السبت، بمواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

وأعلن توخيل خلال المؤتمر الصحافي الخاص بقمة الغد، عن جاهزية أغلب اللاعبين باستثناء الثلاثي ماثيس تيل ولوكاس هيرنانديز ومانويل نوير.

وبسؤاله عن وضع جمال موسيالا، أشار إلى مشاركة اللاعب في مران الفريق الأول لكرة القدم، مضيفاً “سنحدد موقفه بعد الحصة التدريبية التي سنخوضها اليوم”.

نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا
موسيالا – المصدر @JamalMusiala

وأضاف المدرب الألماني: “كافة الاحتمالات متاحة، لا يمكننا التنبؤ بما سيفعله بوروسيا دورتموند، لكن مفتاح المباراة بالنسبة لنا هو إيماننا بأنفسنا”.

وبشأن مشاعره إزاء العودة لمواجهة فريقه السابق، قال توخيل: “عندما كنت في باريس وواجهنا دورتموند هنا، كان الجميع يعانقني، وكنت أشعر بالندم إزاء نهاية رحلتي مع الفريق”.

وشدد المدرب الألماني في ختام تصريحاته على حتمية منافسة فريقه حتى النهاية على كافة الألقاب، وقال: “عندما نصل إلى أبريل، ونحن في صراع على الفوز بـ3 ألقاب، فنحن نريد الظفر بها جميعا”.

توخيل مع بايرن ميونيخ
المدرب الألماني – المصدر @FCBayernEN

الفريقان في الدوري الألماني

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العملاق البافاري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 53 نقطة.

بايرن ميونيخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernAr
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