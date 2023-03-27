توضيح هام من تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدليهان عبر حساب العناية بالمستفيدين، التابع للهيئة على موقع تويتر، حيث سألت: لماذا لا يتاح للمعلم الاطلاع على ورقة إجابته ومعرفة مواطن ضعفه في اختبار الرخصة المهنية؟!

إجراءات جودة

من جانبها، ردت الهيئة بالقول: تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء.

ونوهت الهيئة إلى إمكانية رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.