توضيح هام من منصة إحسان بشأن التبرعات وتحذر من انتحال صفتها

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حذرت منصة إحسان من الوقوع في فخ الاحتيال المالي واستغلال صفتها باسم التبرعات، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت المنصة في تغريدة عبر موقع تويتر: نظرًا إلى قرب حلول شهر رمضان الكريم، وإقبال المجتمع السعودي على أعمال الخير والإحسان، فإن الجهات الاحتيالية تنشط بمحاولات الاحتيال على المحسنين الراغبين في عمل الخير بانتحال صفة منصة إحسان الرسمية، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، وعليه فإن منصة إحسان ترجو من المتبرعين أخذ الحيطة والحذر.
ودعت المنصة إلى ضرورة التأكد من المتبرع عبر موقع المنصة الرسمي أو التطبيق الرسمي المتاح في متاجر التطبيقات لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها من الفئات المحتاجة.