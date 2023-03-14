Icon

مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات Icon منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية Icon كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة Icon فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي Icon لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا Icon إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي Icon الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات Icon أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت Icon توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة Icon التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
احتمالية حدوث موجات حرارية على شمال شرق المملكة

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من 23 مارس إلى 20 أبريل 2023م، حيث تقع هذه الفترة خلال فصل الربيع أرصاديًا.

موجات حرارية

وأوضح التقرير أنه من المتوقع – بمشيئة الله تعالى – ارتفاع معدل درجة الحرارة في شهر رمضان على معظم مناطق المملكة، وارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية بمقدار يصل أعلاه إلى درجة ونصف خلال شهر مارس وخاصة على مناطق (تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية والجوف)، لافتاً إلى احتمالية حدوث موجات حرارية، خاصة على شمال شرق المملكة.

أما عن الفترة المتبقية من شهر رمضان، فتشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل بدرجات الحرارة السطحية على أغلب مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان).

وعن معدلات الأمطار في رمضان، بّين التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وتزيد الاحتمالية لتوقعات الأمطار بارتفاع أعلى من المعدل، خصوصًا على مناطق (الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة، منطقة عسير وجازان)، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

أعلى من المعدل

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل على جميع مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خلال الفترة المتبقية من الشهر رمضان.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات والتي تسمى بالمتطرفة مثل الأمطار الغزيرة، علمًا بأنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي يبثها المركز الوطني للأرصاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد...

الرياضة
لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان
السوق

لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

السوق
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
آخر الاخبار

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

آخر الاخبار
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
السعودية اليوم

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام
أخبار رئيسية

أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام

أخبار رئيسية
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
العالم

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

العالم
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
صحة وطب‎

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24...

صحة وطب‎