توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من 23 مارس إلى 20 أبريل 2023م، حيث تقع هذه الفترة خلال فصل الربيع أرصاديًا.

موجات حرارية

وأوضح التقرير أنه من المتوقع – بمشيئة الله تعالى – ارتفاع معدل درجة الحرارة في شهر رمضان على معظم مناطق المملكة، وارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية بمقدار يصل أعلاه إلى درجة ونصف خلال شهر مارس وخاصة على مناطق (تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية والجوف)، لافتاً إلى احتمالية حدوث موجات حرارية، خاصة على شمال شرق المملكة.

أما عن الفترة المتبقية من شهر رمضان، فتشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل بدرجات الحرارة السطحية على أغلب مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان).

وعن معدلات الأمطار في رمضان، بّين التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وتزيد الاحتمالية لتوقعات الأمطار بارتفاع أعلى من المعدل، خصوصًا على مناطق (الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة، منطقة عسير وجازان)، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

أعلى من المعدل

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل على جميع مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خلال الفترة المتبقية من الشهر رمضان.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات والتي تسمى بالمتطرفة مثل الأمطار الغزيرة، علمًا بأنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي يبثها المركز الوطني للأرصاد.