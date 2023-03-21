توقعات بأجواء باردة على معظم مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأجواء تميل من لطيفة إلى معتدلة على الساحل الأوسط الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر .

درجات الحرارة

وأشار الحصيني إلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم ، حيث سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية، فيما سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 24 درجة مئوية، أما الرياض فسجلت 15 درجة مئوية.

وفي وقت سابق، أشار الحصيني أن اليوم هو بداية الانقلاب الربيعي حيث تشتهر هذه الفترة بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة، وتكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة, في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.