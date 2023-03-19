توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا مع بداية رمضان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار رعدية تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك.

🔴 من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن تشهد معظم مناطق #المملكة هطول #أمطار رعدية تزامناً مع بداية شهر #رمضان المبارك، والتفاصيل في تقرير خاص لاحقًا.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/TaY4PbhNnZ — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 19, 2023

وقال المركز في فيديو جراف صادر عنه إن مخرجات النموذج العددي السعودي تتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار رعدية تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك.

أمطار وتقلبات

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل توقع في وقت سابق أن يشهد شهر رمضان تقلبات وهطول أمطار.

وقال العقيل في تصريحات تليفزيونية، إن هطول الأمطار والتقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية شهر مارس الجاري، مضيفًا أن معدل الأمطار سيكون أعلى.

وأضاف أن باقي فصل الربيع في شهري أبريل ومايو ستكون فيهما الأمطار الأعلى من المعدل.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.