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تستمر للسبت وتشمل معظم مناطق المملكة

توقعات بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ابتداءً من الخميس

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
توقعات بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ابتداءً من الخميس
المواطن - واس

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023، بهطول أمطار رعدية متفاوتة.

المناطق المتأثرة

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة), وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة), والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية, قرية العليا), والرياض (عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط), تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجرياناً للسيول وتساقطاً للبرد.

وتشهد منطقتا الرياض (العاصمة، الدرعية، الخرج، ضرما، القويعية، رماح، المزاحمية، حريملاء، الأفلاج، وادي الدواسر), والشرقية (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، الأحساء), هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت, مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار, وتساقط البرد.

رياح وأتربة

كما أشار المركز في تقريره إلى هطول أمطار رعدية متوسطة, من يوم الخميس إلى يوم السبت, مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار, وتساقط البرد, تشهدها مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، الحرجة), والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواه، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد), ونجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب), وجازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الداير، العارضة الخوبة، الشقيق), ومكة المكرمة (الطائف، ميسان، العرضيات، أضم، تربة، الخرمة، رنية، المويه).

وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية

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