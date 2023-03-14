توقعات بأمطار ورياح على العاصمة المقدسة حتى مساء الأربعاء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، أهالي محافظة العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة من مساء غد الأربعاء.

طقس اليوم

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

وأشارت التوقعات إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.