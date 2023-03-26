توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساءً

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصاحبها أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة الـ 10 مساءً، وذلك بناءً على تنبيه متقدم صادر من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة المطرية تشمل ( الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات)، والتي يتوقع أن تبدأ من الساعة الـ 4 فجرًا حتى الـ 10 مساءً.

ودعت الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.