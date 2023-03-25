توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساء السبت

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، لاحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض وعدد من محافظاتها غدًا السبت، وذلك بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة يصاحبها أتربة مثارة وتشمل كلًّا من (الأفلاج، السليل، حوطة بني تميم، وادي الدواسر) والتي من المتوقع أن تبدأ اليوم من الساعة الـ 6 صباحًا حتى الـ 10 مساءً.

ودعت الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

معدل أعلى للأمطار

وفي وقت سابق، قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار أعلى من العام الماضي خلال شهر رمضان على معظم مناطق المملكة.

وتوقع العقيل خلال مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”، استمرار موجة الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن تقرير الأرصاد بشأن الحالة المناخية لفصل الربيع الذي يشمل شهر مارس وإبريل أوضح ذلك.

وتابع: لا تزال المؤشرات الأولية تدل على أن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، في مثل هذا الوقت.