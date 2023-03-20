توقعات باستمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر الحالة الممطرة حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة في جازان تؤثر على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية.
فيما تؤثر الحالة الممطرة في منطقة عسير على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.