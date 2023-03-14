توقعات باستمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع.

فيديو | محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة إلى نهاية الأسبوع #الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/YkJsFHOAvR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة إلى نهاية الأسبوع.

وتابع: اليوم سجلنا أعلى كمية هطول أمطار عبر محطات المركز الوطني للأرصاد في مدينة أبها بمنطقة عسير، 47.6 ملم، وهي كمية غزيرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.