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أبها تسجل أعلى كمية بـ 47.6 ملم

توقعات باستمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
توقعات باستمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع.

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة إلى نهاية الأسبوع.

وتابع: اليوم سجلنا أعلى كمية هطول أمطار عبر محطات المركز الوطني للأرصاد في مدينة أبها بمنطقة عسير، 47.6 ملم، وهي كمية غزيرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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