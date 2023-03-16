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التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية رمضان

توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية
المواطن - فريق التحرير

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قال محلل الطقس عادل قازنلي: إن المملكة حاليًّا تشهد فصل الربيع، متوقعًا استمرار هطول الأمطار على الرياض اليوم، وستعقبها كتلة هوائية باردة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: أن الحالة المطرية وعدم الاستقرار، مستمرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والمناطق الجنوبية من المملكة في الربع الخالي.

وتابع قازنلي: أن هذه الحالة تشمل أيضًا، الأطراف الجنوبية الشرقية، من المنطقة الشرقية.

الشتاء انتهى

وأشار إلى أن فصل الشتاء انتهى، والآن نحن في فصل الربيع، والمرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن تأخد ملامح فصل الصيف.

وأردف: أن التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، وتوقعات بتواجد السحب الممطرة من وقت لآخر، على حسب مرور المنخفضات الجوية.

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