توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية

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قال محلل الطقس عادل قازنلي: إن المملكة حاليًّا تشهد فصل الربيع، متوقعًا استمرار هطول الأمطار على الرياض اليوم، وستعقبها كتلة هوائية باردة.
فيديو | محلل الطقس عادل قازنلي: نحن في فصل الربيع والأمطار مستمرة على الرياض وستعقبه كتلة هوائية باردة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/k0VeaawYj6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023
وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: أن الحالة المطرية وعدم الاستقرار، مستمرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والمناطق الجنوبية من المملكة في الربع الخالي.
وتابع قازنلي: أن هذه الحالة تشمل أيضًا، الأطراف الجنوبية الشرقية، من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن فصل الشتاء انتهى، والآن نحن في فصل الربيع، والمرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن تأخد ملامح فصل الصيف.
وأردف: أن التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، وتوقعات بتواجد السحب الممطرة من وقت لآخر، على حسب مرور المنخفضات الجوية.