توقعات باستمرار الأمطار على العاصمة المقدسة والجموم للغد

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على الاجزاء الشمالية من منطقة تبوك.