توقعات باستمرار الاضطرابات الجوية حتى بداية رمضان

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية التي تشهدها المملكة هذه الأيام حتى بداية شهر رمضان.
فيديو | محلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من المتوقع أن تستمر الاضطرابات الجوية حتى بداية شهر رمضان المبارك#الإخبارية pic.twitter.com/5lVKEEce2c
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023
وقال العقيل في مداخلة لقناة الإخبارية: إنه من المتوقع أيضًا بقاء الأجواء ملبدة بالغيوم مع تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات وقمم جبال عسير وبعض أجزاء منطقة الرياض والحدود الشمالية والقصيم وحائل، وكلما اتجهنا إلى الشرق.
وتابع، أن تلك السحب متوقع معها حبات برد وبعض العواصف الرملية مع رياح هابطة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي وقت انتقالي بين فصلي الشتاء والصيف حيث تكثر الاضطرابات الجوية (في فصل الربيع) خصوصًا في شهر مارس.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لتدفق سيول مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤثر على أجزاء من معظم مناطق المملكة.