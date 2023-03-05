توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 14 بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار الحالة الممطرة الـ 14 على عدة مناطق بالمملكة، تتراوح من أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها حبات برد تسبق حركة الرياح.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة المتوقعة تتأثر بها أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات، بالإضافة إلى غربي الرياض والقصيم وشرق الشمالية وجنوب تبوك وشمال الشرقية، وتمتد للإمارات وعُمان واليمن.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض .