توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ15 بأمطار متفاوتة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الخامسة عشرة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة اليوم الاثنين، على أجزاء من الشرقية وأقصى جنوب منطقة الرياض، وعلى أجزاء من عسير وجازان والباحة.

وتابع: وعلى ‎الربع الخالي تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن مع رياح نشطة إلا أن يصرفها الله.

الطقس المتوقع

في وقت سابق، أعلن مركز طقس العرب أن آخر القراءات الجوية والناتجة عما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، توقعت تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة، ليتزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجزاء مختلفة من الشرقية والوسطى وبعض المناطق الغربية وتتسبب بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، وجريان الوديان والسيول في بعض المناطق.