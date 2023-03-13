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بأمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

توقعات باستمرار الحالة الممطرة والبرد بعدة مناطق

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
توقعات باستمرار الحالة الممطرة والبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 14 بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد بعدة مناطق.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” توقعاته باستمرار الحالة الممطرة على عموم المنطقة الشرقية وعلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة المحافظات الجنوبية منها.

وأضاف أنه من المحتمل تأثر العاصمة الرياض بالأمطار وأجزاء من مناطق عسير والباحة ونجران وجازان والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

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