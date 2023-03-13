توقعات باستمرار تقلبات حادة تشمل أمطارًا وغبارًا وحبات برد

توقع الدكتور خالد الزعاق، الباحث في الطقس والفلك، أن تشهد المملكة خلال هذه الأيام تقلبات جوية حادة.

تنتهي العقارب نهاية هذا الأسبوع

والأسبوع القادم أول الحميمين

وهو امتداداً لموسم التقلبات الجوية والأمراض الموسمية

وهذه سمة أغلب أيام شهر رمضان

وفي منتصف شهر شوال تهدأ الأجواء وتسيطر الحرارة

pic.twitter.com/dr66p1h5HT — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 13, 2023

ولفت الزعاق، في فقرة برنامجه على قناة العربية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وهطولات مطرية مصحوبة بحبات برد على كثير من المناطق.

رياح مغبرة

كما أوضح أن الأيام المقبلة ستشهد أيضًا غبارًا منقولًا يسبق الحالات المطرية قد يكون على شكل إعصار، مشددًا على أن الأجواء لن تستقر إلا في منتصف شهر شوال.

من جانب آخر، أشار الزعاق في تغريدة عبر تويتر، إلى أن موسم العقارب سينتهي مع نهاية هذا الأسبوع.

واستطرد: الأسبوع القادم أول الحميمين، وهو امتداد لموسم التقلبات الجوية والأمراض الموسمية، وهذه سمة أغلب أيام شهر رمضان، وفي منتصف شهر شوال تهدأ الأجواء وتسيطر الحرارة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.