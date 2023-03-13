توقعات باستمرار هطول الأمطار على الرياض حتى صباح الغد

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، من استمرار هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 من صباح يوم الثلاثاء.

المناطق المتأثرة

وأضافت أن الحالة الممطرة تشمل محافظات “الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية حريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

وطالبت الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.